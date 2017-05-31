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Oyun Festivali 10 Haziran’da Vodafone Arena’da!

İnternet ve oyun dünyasının ünlüleriyle buluşma fırsatı bulacağınız Multiplayer Chapter 5: Espor ve Oyun Festivali, Beşiktaş Kulübü'nün desteğiyle 10 Haziran 2017 Cumartesi günü Vodafone Arena'da gerçekleşecek.

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Festival, Enis Kirazoğlu ve Pinti Panda Tuna Akşen’in  sunumlarıyla twitch.tv/multiplayer üzerinden canlı olarak izleyenlerle buluşacak. Saat 11:00'da kapıların açılacağı Chapter 5'te eğlenceye doyacaksınız.

Chapter 5: Espor ve Oyun Festivali'nde neler mi olacak?

- Sennheiser Türkiye CS:GO Ligi Finali

- Samsung Türkiye FIFA Ligi Finali

- Tribünde oturup Vodafone Arena’nın atmosferiyle eSpor finallerimizi izleme keyfi

- Sennheiser ve Samsung gibi teknoloji devlerinin en son teknolojik ürünlerini deneyimleme şansı

- Monster’dan enerji takviyesi

- İnternet ve oyun dünyasının ünlüleriyle tanışma fırsatı

- Twitch’in Türkiye’deki bir organizasyona ilk resmi katılımı dolayısıyla Twitch’in en ünlü yayıncılarıyla tanışma fırsatı

 

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