Oyun Festivali 10 Haziran’da Vodafone Arena’da!

Festival, Enis Kirazoğlu ve Pinti Panda Tuna Akşen’in sunumlarıyla twitch.tv/multiplayer üzerinden canlı olarak izleyenlerle buluşacak. Saat 11:00'da kapıların açılacağı Chapter 5'te eğlenceye doyacaksınız.
Chapter 5: Espor ve Oyun Festivali'nde neler mi olacak?
- Sennheiser Türkiye CS:GO Ligi Finali
- Samsung Türkiye FIFA Ligi Finali
- Tribünde oturup Vodafone Arena’nın atmosferiyle eSpor finallerimizi izleme keyfi
- Sennheiser ve Samsung gibi teknoloji devlerinin en son teknolojik ürünlerini deneyimleme şansı
- Monster’dan enerji takviyesi
- İnternet ve oyun dünyasının ünlüleriyle tanışma fırsatı
- Twitch’in Türkiye’deki bir organizasyona ilk resmi katılımı dolayısıyla Twitch’in en ünlü yayıncılarıyla tanışma fırsatı