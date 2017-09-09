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Osmanlıspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Osmanlıspor Göztepe maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Osmanlıspor kendi sahasında son haftaların formda takımı Göztepe ile karşılaşacak. Futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki, Osmanlıspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor Göztepe maçı oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. Peki, Osmanlıspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

OSMANLISPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Ninaj, Maxsö, Pinto, Aminu, Lawal, Musa, Aminu, Regattin, Serdar, Doukara

Göztepe: Günay, Sabri, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman, Castro, Tayfur, Scarione, Jahovic, Ghilas

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