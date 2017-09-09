Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor Göztepe maçı oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. Peki, Osmanlıspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
OSMANLISPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Osmanlıspor: Hakan, Vrsajevic, Ninaj, Maxsö, Pinto, Aminu, Lawal, Musa, Aminu, Regattin, Serdar, Doukara
Göztepe: Günay, Sabri, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman, Castro, Tayfur, Scarione, Jahovic, Ghilas