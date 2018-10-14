Osmangazi saat 14.00'a kadar trafiğe kapalı olacak
Osmangazi Köprüsü, 14 Ekim Pazar günü 6. etabı gerçekleştirilecek olan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Osmangazi Köprüsü belirli saat aralığında trafiğe kapalı olacak.
Bursa'dan başlayıp İstanbul'da sona erecek olan 164 kilometrelik Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 6. Etabı, 14 Ekim Pazar günü saat 10.40'da başlayacak. Sporcuların geçiş için Osmangazi Köprüsünü kullanacak olması dolayısıyla köprü 09.00-14.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.
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