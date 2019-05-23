Oruç tartışması tatlıya bağlandı
Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mickael Pote, teknik direktör Ümit Özat'ın hedefindeydi. Pote tarafından yapılan açıklama sonrasında olay tatlıya bağlandı.
34 yaşındaki futbolcunun menajeri Tekin Birinci, Pote'nin kritik Gençlerbirliği maçında seferi olduğu için oruç tutmadığını belirterek, oyuncunun ne yaptığının farkında olduğunu vurguladı.
Birinci, "Pote Gençlerbirliği maçında seferi olduğu için oruçlu değildi, pazar günü Hatay ve İnşallah daha sonra İstanbul’daki final maçlarında da seferi olacağı için daha sonra 3 kaza orucunu tamamlayacak... Kendisi ne yaptığının bilincindedir ve elinden geleni daima sahada yapmaktadır" diye konuştu.
Ümit Özat 0-0 biten Adana Demir - Hatay maçının ardından, "Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef tutuyor. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir." ifadelerini kullanmıştı.
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