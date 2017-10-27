Orduspor oyuncuları şehri terk etti!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Orduspor’da oyuncuların tamamının takımdan ayrıldığı öğrenildi. Ekonomik zorluklar çeken kulübün oyuncuları şehri terk ederken 11 yabancı oyuncunun da takımdana ayrılmasının ardından başantrenör Hakan Yiğit istifa kararı aldığını açıkladı.

Yarın İzmit Belediyespor’la iç saha maçına çıkacak olan Orduspor’un altyapı oyuncularını sahaya sürmesi bekleniyor. Orduspor’un futbol takımı da son yıllarda büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyordu. Son 5 yıl içinde büyük bir çöküş yaşayan ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşen Orduspor, sezona eksi 12 puanla başladı.

Borç ve hacizler sebebiyle zor günler yaşayan Orduspor'un elinde kalan tek mal varlığı olan takım otobüsü de haczedilmişti.

Orduspor Kadın Basketbol Takımı’nın istifa eden başantrenör Hakan Yiğit, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Beni tanıyanlar bilir, vedalardan hoşlanmam, veda edemem ama her başlangıcın bir de sonu var. Benim ve muhteşem çalışma arkadaşlarım Adnan Alparslan, Baver Eren, Çağatay Saltık ve Emrah Yağdı için bugün Orduspor günlerimiz son buldu. Sporcularımıza bir sözümüz vardı, ‘Son oyuncu gitmeden buradan gitmeyeceğiz’ demiştim ve şimdi tüm oyuncularımız ayrıldı, bugün de ayrılmak bize düştü. Hoşçakalın.”