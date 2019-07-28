Onuralp Bitim, Pınar Karşıyaka'da! | Transfer haberleri...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, forvet Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Onuralp Bitim, ligde geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve şampiyonluk sevinci yaşadı.
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