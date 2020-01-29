OGM Ormanspor, 8'li tura yükseldi

Yunanistan'da oynanan ilk maçta rakibine 72-64 mağlup olan OGM Ormanspor, rövanş mücadelesini 24 sayı farkla kazanarak 8'li tura yükseldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasını Ogunbowale, Nilay Kartaltepe ve Robinson'ın basketleriyle 13-10 önde geçen OGM Ormanspor, dış atışlardan etkili olduğu ilk periyodu 24-18 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında üst üste basketler bulan Olympiakos, 16. dakikada karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Toparlanarak 8-0'lık seri yakalayan ve durumu 37-31 yapan OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan ve Gemelos ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Olympiakos, farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Çeyreğin son bölümünde tempoyu yükselten OGM Ormanspor, final periyoduna 59-53 üstün girdi.

Dördüncü periyotta çok üstün bir oyun sergileyen OGM Ormanspor, 25 sayılık farkla ulaştı: 81-56. Son çeyrekte rakibine sadece 6 sayı şansı tanıyan OGM Ormanspor, karşılaşmayı 83-59 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

OGM Ormanspor'da 31 sayı kaydeden Ogunbowale, farklı galibiyette başrolü oynadı.





Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivana Ivanovic (Sırbistan)

OGM Ormanspor: Robinson 14, Paris 12, Nilay Kartaltepe 11, Leedham 7, Ogunbowale 31, Pelin Bilgiç 5, Damla Gezgin 3, Öykü Taşkın, Yeliz Doğan

Olympiakos: Gemelos 15, Graves 10, Jurcenkova 2, Thomas 6, Nikolopoulou 11, Spyridopoulou 10, Stamolamprou 2, Stamati 3, Pavlopoulou, Kosma, Louka

1. Periyot: 24-18

Devre: 41-34

3. Periyot: 59-53

Alper Durur: "Kulüp olarak tarih yazıyoruz"

OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, "Kulüp olarak tarih yazıyoruz." dedi.



Başantrenör Alper Durur, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak tarih yazıyoruz. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Çocuklar sahaya her şeylerini koydular. Kulüp tarihinde bir ilki geçen sene yaşatmıştık, bu sene üstüne çıktık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Oyuncular çok istekli." diye konuştu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de zirveyi zorlayan başkent ekibinin başantrenörü, "Dar bir rotasyonumuz var. Oyuncularımız üstünde çok ağır bir yük var. İki gün sonra lider Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Sekizinci günde 4. maçı oynayacağız. Üst seviye maçlar oynuyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.