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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
02.11.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

OGM Ormanspor: 59 - Gaziantep Basketbol: 83

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OGM Ormanspor: 59 - Gaziantep Basketbol: 83

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 83-59 mağlup etti.

Karşılaşmaya OGM Ormanspor boyalı alandan, Gaziantep Basketbol ise dış atışlardan bulduğu basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, ilk 5 dakika geride kalırken 6, misafir takım ise 13 sayı üretti. Boyalı alanı iyi savunan Gaziantep temsilcisi, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Babic ve Kikanovic ile hücumda etkili olan OGM Ormanspor, 13. dakika geride kalırken farkı 4'e düşürdü: 20-24. Boyalı alanı iyi savunan Gaziantep temsilcisi, pota altından bulduğu basketlerle farkı korudu devrenin bitimine 2 dakika 21 saniye kala skoru 34-26'ya getirerek rakibine mola aldırdı. Ev sahibi ekibin boş hücumlarını basketlerle cezalandıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 39-27 önde gitti.

Gaziantep Basketbol, üçüncü periyoda Orhan Hacıyeva ve Can Uğur Öğüt'ün boyalı alanın dışından basketleriyle başladı ve 22. dakika geride kalırken skoru 45-29'a getirdi. Crawford ile boyalı alanın dışından basketler üretmeyi sürdüren misafir takım, 25. dakikayı 51-31 üstün geçti. Crawford ve İsmail Cem Ulusoy ile hücumda etkili olan Gaziantep Basketbol, final periyoduna 63-40 önde girdi.

Son periyotta Metehan Akyel ve Sanders ile hücum etkinliğini sürdüren Gaziantep Basketbol, 33. dakika geride kalırken skoru 70-44'e getirerek farkı 26 sayıya çıkardı. Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı da 83-59 kazandı.

Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
OGM Ormanspor: Kloof 11, Kikanovic 16, Caner Ercan, Babic 4, Warren 6, Dorukhan Engindeniz, Melih Yıldız, Cevher Özer 6, Christmas 4, Kadir Bayram 7, Mert Alemdar 3, Tunahan Dikmen 2
Gaziantep Basketbol: Hagins 2, Orhan Aydın Hacıyeva 17, Crawford 16, Rich 6, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy 9, Buva 11, Murat Göktaş, Sanders 5, Metehan Akyel 6, Batuhan Dikmen
1. Periyot: 16-22
Devre: 27-39
3. Periyot: 40-63

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