MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriObradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia...
GeriBasketbol Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Obradovic'i çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor! Rakip Saski Baskonia...

Fenerbahçe Beko, bu akşam deplasmanda Saski Baskonia ile karşılaşacak. Birkaç haftadır kadroda olmayan yıldız isim, deplasman kafilesinde yer aldı ve bu akşam kadroda olacak.

Bu bir ilandır

Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic'in bir maçın molasında sinirli görüntüsünü ve bir diğer maçta "Lütfen savunma yapar mısınız?" dediğini hatırlarsınız.

O maçlardan sonra sarı-lacivertli temsilcimiz biraz düzelme gösterse de, hala geçen sezonki seviyesine ulaşabilmiş değil...

Obradovici çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor Rakip Saski Baskonia...

VESELY VE AHMET YOK, LAUVERGNE YENİDEN KADRODA!

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jan Vesely ve son maçlarda kadroda yer alamayan Ahmet Düverioğlu, İspanya kafilesinde yer almadı.

Herhangi bir sorunu olmayan ama Obradovic tarafından kadro dışı bırakılan Joffrey Lauvergne ise kadroya geri döndü!

Fransız uzun, takım savunmasında ciddi boşluklar vermesi sebebiyle taraftarlar tarafından da eleştirilmiş ve son maçlarda kadroda yer almamıştı...

Misli.com'a hemen buradan üye ol, CANLI BAHİS keyfini kaçırma!

Obradovici çileden çıkarmıştı, bu akşam geri dönüyor Rakip Saski Baskonia...

YENİ TRANSFER, ESKİ DOST NUNNALLY DE KAFİLEDE!

Fenerbahçe ile başarılı maçlar çıkartan, 2017'de şampiyonluğun önemli parçalarından olan James Nunnanly; Amerika, İtalya, Çin derken takıma geri döndü ve 6 aylığına yeniden Obradovic için ter dökecek.

29 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Beko'nun İspanya kafilesinde yer aldı ve maç saati kadroda olup rotasyonda yer alması bekleniyor.

Misli.com'a üye ol, TEK MAÇ fırsatıyla bu kritik maça iddaa oyna!

Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar, Canlı Bahis keyfi, hepsi Misli.com'da!

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle