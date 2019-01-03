Obradovic: 'Eksikleri var ama savaşacaklardır'
Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, Baskonia karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague’in 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Baskonia‘yı konuk edecek.
Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic ve Bobby Dixon, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zeljko Obradovic‘in maç öncesi değerlendirmeleri şu şekilde:
“Yeni yıl, yeni duygular… her şey yeni. EuroLeague’de ikinci devreye her zaman olduğu gibi burada kolay bir maç olmadığını düşünerek başlamak zorundayız. Baskonia‘ya büyük saygı duyuyoruz. Onlarla geçtiğimiz yıl playoff’ta karşılaştık yani onların ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz. Birkaç önemli oyuncularından yoksun olsalar da reaksiyon vereceklerinden ve her zamanki gibi savaşacaklarından eminim. Umarım taraftarlarımız salona gelirler ve bir maç daha kazanmamıza yardımcı olabilirler.”
Bobby Dixon‘ın maç öncesi görüşleri ise şu şekilde:
“Baskonia güçlü bir takım. Bize karşı burada sert bir oyun ortaya koymalarını bekliyoruz. Ligin ilk yarısında İspanya’daki galibiyeti elde etmek için çok savaşmıştık, iki sayı farkla kazanmıştık. Bu sefer de sert bir maç bizleri bekliyor.”
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