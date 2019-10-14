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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adil DEMİRÇUBUK
Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O 50 saniye için 19 yıl çalıştım!

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O 50 saniye için 19 yıl çalıştım!

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, Türk spor tarihinde bir ilk olan bu başarıya nasıl ulaştığını ve bundan sonraki hedeflerini Hürriyet’e anlattı...

1995’te İzmir’de doğan Çolak, sporcu bir aileden geliyor. Anne ve babası halen maraton koşuyor, amcası Erkan Çolak  ise eski bir cimnastikçi. Zaten kendisini 5 yaşında Şavkar Spor Kulübü’nde cimnastiğe başlatan da o. 19 yıldır aynı kulüpte ve aynı antrenörle (Yılmaz Göktekin) çalışıyor. İbrahim Çolak, eşine az rastlanan bu durum için, “Büyük başarılar uzun vadeli çalışmalarla gelir. 19 yıldır ailemizden çok birbirimizle vakit geçiriyoruz. Mesela 1 aydır ailemizi görmüyoruz” diyor.

‘İlk önceleri benim için bir oyundu’

Cimnastiğe başladığı 5 yaşında iken bu sporu oyun şeklinde yaptığını belirten Çolak, daha sonra yarışmacı gruba geçtikten sonra antrenmanların şeklinin değiştiğini ve dozajının arttığını ifade ediyor. “Yarışmacı gruba seçildikten sonra antrenman süreleri günde 2-2.5 saate çıktı, son 14 yıldır da günde en az 3, en fazla 5.5 saat idman yapıyorum. Haftanın 6 günü böyle” diyen Çolak, sözlerine, “Halka aletindeki gösterimiz maksimum 50 saniye sürüyor. O sürede ne yaparsan, onun karşılığını alıyorsun. Ben dünya şampiyonluğu getiren o 50 saniye için 19 yıldır çalışıyorum” diye devam ediyor.

‘İdmanlarda daha iyisini yapıyorum’

İbrahim Çolak, “Altın madalya nasıl geldi? Böyle bir başarıyı bekliyor muydun?” sorumuzu şöyle yanıtladı: “Yarışma anındaki stres ve heyecanı kontrol etmek gerekiyor. Ben heyecanlı değildim ama gergindim. Sanki antrenmanda  gibiydim. O rahatlık da bana şampiyonluğu getirdi. Halka aletinde gösterini bitirdikten sonra yere indiğinde sabit kalırsan, çok puan alırsın. Ben bunu başardığım için şampiyon oldum. Aslında bu benim en iyi gösterim değildi. İdmanlarda daha iyisini yapıyorum.”

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