NTV Spor bu akşam kapanıyor! İşte yerine gelecek kanal
NTV Spor, bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yapacağı yayının ardından kapanacak.
17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor'un son yayını, Fenerbahçe- Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelecek olan Yüzde 100 Futbol olacak. Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapatacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başlayacak. Discovery Communications’ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına girecek.
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