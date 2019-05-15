Normal sezonu ikinci bitirdi, play-off'ta ev sahibini eledi! CSKA Moskova...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNormal sezonu ikinci bitirdi, play-off'ta ev sahibini eledi! CSKA Moskova...
GeriBasketbol Normal sezonu ikinci bitirdi, play-off'ta ev sahibini eledi! CSKA Moskova...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
15.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Normal sezonu ikinci bitirdi, play-off'ta ev sahibini eledi! CSKA Moskova...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Normal sezonu ikinci bitirdi, play-off'ta ev sahibini eledi! CSKA Moskova...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi CSKA Moskova, üst üste 8, toplamda da 18. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid'in de yer alacağı organizasyonda CSKA Moskova, 8. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dörtlü Final'de en fazla yer alan takım olan CSKA Moskova, 18. kez bu organizasyona katılacak.
Rus ekibi, son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasında Dörtlü Final organizasyonu, ilk kez 1988'de düzenlendi.

- Normal sezonu ikinci bitirdi

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci tamamladı.

Geçen sezon olduğu gibi yine 24 galibiyet alan CSKA Moskova, sadece 6 kez kaybetti ama bu, lider olması için yeterli olmadı.

- Play-off'ta ev sahibini eledi

CSKA Moskova, play-off çeyrek finalinde Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Baskonia'yı geçti.

Rusya'daki 2 maçla başlayan seride ilk karşılaşmayı kazanan, ikincisini yitiren CSKA Moskova, Vitoria-Gasteiz'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakalardan galip ayrılarak, 3-1'le adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

- CSKA Moskova'nın kozları kısa oyuncuları

CSKA Moskova'nın bu sezon kısa oyuncularının performansı dikkati çekti.

Takımın kısa oyuncuları Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Cory Higgins ve Will Clyburn, CSKA Moskova'yı sırtladı.

Rus ekibinde Higgins 14,8, De Colo 14,5, Clyburn 13,2 ve Rodriguez 9,9 sayı ortalamasıyla oynadı. Rakip potaya maç başı ortalama 86,5 sayı gönderen CSKA Moskova'nın ortalama 52,4 sayısını bu 4 isim kaydetti.

- Clyburn en iyi 5'te

CSKA Moskova'nın ABD'li oyuncusu Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.

İyi bir sezon geçiren Clyburn, 34 maçın 33'ünde sahada yer alırken, 13,2 sayı, 6,9 ribaunt, 1,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

CSKA Moskova'nın Fransız oyun kurucusu Nando De Colo ise sezonun en iyi ikinci 5'inde yer aldı.

Normal sezonu ikinci bitirdi, play-offta ev sahibini eledi CSKA Moskova...

- Tanıdık isim: Itoudis

CSKA Moskova'nın başında, hem Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

Rus ekibinin 5 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

Yunan başantrenör yönetiminde art arda 5 sezon Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan CSKA Moskova, 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 101-96 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Itoudis'in öğrencileri, son iki sezondur Dörtlü Final'in ilk maçında rakiplerine kaybediyor.

- Kadro

CSKA Moskova'nın kadrosu şöyle:

Joel Bolomboy, Alexander Khomenko, Ivan Ukhov, Alexander Gavrilov, Semen Antanov, Alexandr Ershov, Andrey Vorontsevich, Andrei Lopatin, Mikhail Kulagin, Nikita Kurbanov (Rusya), Nando De Colo (Fransa), Alec Peters, Kyle Hines, Othello Hunter, Will Clyburn, Cory Higgins (ABD), Sergio Rodriguez (İspanya), Daniel Hackett (İtalya).

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Normal sezonu ikinci bitirdi, play-off'ta ev sahibini eledi! CSKA Moskova...

18 yıllık hasreti bitirdi, hedef ikinci kupa! Anadolu Efes...

Peri masallarını aratmayacak! Mesut ve Amine...

Ünal Karaman’lı Trabzonspor rekora koşuyor