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Nitro Games ile Netmarble EMEA'dan özel anlaşma

Nitro Games ve Netmarble EMEA, “Medals of War” oyununu Arapça ve Türkçe konuşan kitlelere ulaştırmak için bir araya geldi.

Hürriyet Haber
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Nitro Games, bugün dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri olan Netmarble Games’in bölgesel ofisi Netmarble EMEA ile bir Ön Protokol imzaladı. Belgede, Nitro Games’in yeni oyunu “Medals of War”un Arapça ve Türkçe konuşan ülkelerde yayınlanması için Netmarble EMEA’ya verilen lisans hakları konu edildi.

Nitro Games Oyj. CEO’su ve kurucu ortağı Jussi Tahtinen, "Batı pazarlarında oyunlarımızı kendi kanallarımızla yayınlamaya, diğer pazarlara da yerel iş ortakları üzerinden ulaşmaya yönelik stratejimizin bir parçası olarak bu lansmanı Netmarble EMEA ile gerçekleştirmeyi planladık. Bizim ve oyunumuz Medals of War için bu pazarlardaki en uygun seçeneğin Netmarble olduğunu düşünüyoruz” yorumunda bulundu.

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ise, “Tutkulu Türk ve Arap oyuncuların, yerelleştirilmiş içerik ve yerel hizmetlerle sunulacak olan “Medals of War”u çok seveceğine inanıyoruz. Nitro Games’in son derece yetenekli geliştiricilik kapasitesine güveniyorum. Eminim her iki tarafın ekipleri arasında da uzun vadeli ve verimli bir ortaklık kurulacak” açıklamasını yaptı.

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