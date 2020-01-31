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eSpor
Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:42,Son Güncelleme:/

Nimo TV’ye GIST’te büyük ilgi

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Nimo TV’ye GIST’te büyük ilgi

Çin’in dev oyun yayın platformu Nimo TV, Gaming İstanbul’da Türk kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor.

Dünya çapında 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan oyun yayın platformu Nimo TV, Türkiye pazarına ilk kez girdiği Gaming İstanbul’da ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Çin’in en büyük canlı yayın oyun platformu ve Tencent’in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV; ana sahne, Influencer Lounge ve giriş bilekliği sponsoru olduğu Gaming İstanbul’da Türk kullanıcılarına merhaba dedi.

Gaming İstanbul’un ana sahnesinde Nimo TV tarafından düzenlenen PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang turnuvaları, iPad ve PS4 gibi hediyelerin dağıtıldığı etkinlikler, Conan Exiles ve Mount & Blade II Death Match karşılaşmaları, cosplayerlar ile VR Beat Saber, Fortnite Parkour gibi etkinlikler 2 Şubat’a kadar oyun severlerle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde buluşmaya devam edecek.

 

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