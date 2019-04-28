Neymar kontrolden çıktı! Skandal...
Fransa Kupası'nı kaybeden PSG'de, dünya yıldızı Neymar taraftara saldırdı.
Dünya yıldızı Neymar kontrolden çıktı!
Paris Saint Germain'in Rennes ile oynadığı Fransa Kupası mücadelesinde agresif tavırlar sergileyen Brezilyalı, maç sonunda skandal bir olaya imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde Instagram'dan hakeme yönelik sözleri nedeniyle UEFA'dan 3 Avrupa maçından men cezası alan Brezilyalı, yine uslu durmadı.
Rennes, penaltılara giden final mücadelesini kazanarak Fransa şampiyonu PSG'yi kupadan etti. Tribün arasından geçerken kendisini çeken bir taraftara sinirlenen Sambacı, ona doğru yumruk salladı.
O esnada Neymar'ı telefonuyla filme alan bazı taraftarlar, skandalı anbean kaydetti. Brezilyalı'ya yüklü bir ceza geleceği tahmin ediliyor.
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