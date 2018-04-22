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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde!

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New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde!

NBA play-off'ları ilk turu 4. maçında New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers'ı 131-123 yenerek seride 4-0 galip geldi ve Batı Konferansı yarı finaline çıktı. Milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Miami Heat'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turu 4. maçında New Orleans Pelicans, sahasında Portland Trail Blazers'ı 131-123 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve konferans yarı finaline yükseldi.  NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Pelicans, Anthony Davis ve Jrue Holiday ikilisinin 88 sayı kaydettiği maçta Trail Blazers'ı 131-123 mağlup ederek play-off ilk turu serisini 4-0 kazandı ve Batı Konferansı'nda yarı finale çıktı.

Pelicans'ta Anthony Davis 47 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 41 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Davis, 47 sayıyla Pelicans'ın play-off'lardaki kulüp sayı rekorunu da kırdı.  Trail Blazers'ta CJ McCollum'un 38, Al-Farouq Aminu'nun 27, Damian Lillard'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.  New Orleans Pelicans, Batı Konferansı yarı finalinde, Golden State Warriors-San Antonio Spurs (3-0) serisinin galibiyle karşılaşacak.

Philadelphia deplasmanda kazandı
Doğu Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda Miami Heat'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons, 17 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Simmons, bir play-off maçında "triple-double" yapan 5. çaylak oyuncu oldu. Joel Embiid'in 14 sayı, 12 asistlik performans sergilediği 76ers'ta JJ Redick 24 sayıyla mücadele etti.
Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 23 dakika süre aldığı mücadelede 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma giymedi. Heat'te Dwyane Wade 25, Goran Dragic 20, James Johnson 15 sayı üretti. 

Sonuçlar
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 102-106 (1-3)
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 131-123 (4-0)
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-105 (1-2)
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 115-102 (2-1)

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