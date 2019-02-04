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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

New England Patriots, 6'ncı Super Bowl kupasını kazandı

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New England Patriots, 6'ncı Super Bowl kupasını kazandı

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, New England Patriots 6'ncı kupasını kazandı.

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen mücadelede, New England Patriots, Los Angeles Rams'i 13-3 skorla mağlup etti.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan final maçı üstün bir savunma mücadelesine sahne oldu.

Maçın ilk çeyreği 0-0 sona ererken ikinci çeyreği ise Patriots rakibi karşısında 3-0 önde tamamladı.

Böylece, 53'üncü Super Bowl, 1975'te oynanan ve ilk yarısında toplam 2 sayı üretilen 9'uncu Super Bowl'dan bu yana ilk yarısında en az skorun üretildiği NFL final maçı olarak tarihe geçti.

Rams takımı üçüncü çeyrekte skoru 3-3 yaparak beraberliği sağlarken, müsabakanın ilk üç çeyreğinde kaydedilen toplam 6 sayı bir Super Bowl maçının ilk üç devresinde en az sayının üretildiği maç olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü çeyrekte Patriots'ın çaylak koşucusu Sony Michel takımını 10-3 skorla öne geçirirken, Patriots'ın vurucusu Stephen Gostkowski skoru 13-3'e getirdi.

Bu sonuçla, Patriots takımı son 18 sezondaki 6'ncı ve son 5 yıldaki 3'üncü NFL şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca, Patriots, bu zaferiyle NFL'de 6 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Pittsburgh Steelers'ı da yakalamış oldu.

"Emsalsiz bir başarı"

Patriots takımının sahibi Robert Kraft, kupa töreninde yaptığı konuşmada, kulüp tarihindeki şampiyonlukları "emsalsiz bir başarı" olarak nitelendirirken, Patriots'ın başantrenörü Bill Belichick ve tecrübeli oyun kurucusu Tom Brady'e dikkati çekti.

Belichick, yaptığı konuşmada, oyuncularına işaret ederek, "Bu kişiler bütün yıl çok çalıştı ve şampiyonlar gibi oynadı. Herkes bizi silmişti ama biz buradayız." dedi.

Brady ise takımından gurur duyduğunu vurgulayarak, müsabakanın yapıldığı Atlanta kentine gelen Patriots taraftarlarına teşekkür etti.

Patriots oyuncusu Julian Edelman, 141 yardlık performansıyla maçın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülüne layık görüldü.

En başarılı antrenör-oyuncu ikilisi

Patriots takımının 66 yaşındaki başantrenörü Belichick ve kariyerinin sonuna yaklaşan 41 yaşındaki oyun kurucusu Brady, NFL tarihinin en başarılı antrenör-oyuncu ikilisi olarak öne çıkıyor. 2001 sezonundan bu yana Patriots'ta görev alan ikili, son 18 yılda 9'uncu kez Super Bowl'da bir arada mücadele etti.

Dün geceki zaferle, Belichick-Brady ikilisi bugüne kadar 6 Super Bowl maçından şampiyonlukla ayrılırken, 3 Super Bowl müsabakasını ise kaybetti. Brady'nin NFL'de 3 MVP, Super Bowl maçlarında ise 4 MVP ödülü bulunuyor.

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