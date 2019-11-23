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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
23.11.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Nefes kesen maçta kazanan TOFAŞ!

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Nefes kesen maçta kazanan TOFAŞ!

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 9’uncu hafta mücadelesinde ağırladığı Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 86-80 yendi.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Berkan Durmaz 1, Berk Uğurlu 13, Tarik Phillip 22, Matt Lojeski 10, Devin Williams 15, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 8, DJ White 8, Muhaymin Mustafa 3

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Gotcher 8, Shaquielle O Neal Mckissic 23, James Michael Ray Mc Adoo 11, Burak Can Yıldızlı 4, Jordan Theodore 11, Nemanja Durisic 12, Oğuz Savaş 1, Samet Geyik 4, İsmet Akpınar 4, Ömer Tutku Al 2

1’İNCİ PERİYOT: 16-21
DEVRE: 38-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-63

BEŞ FAUL: 36.43 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)

Mücadelenin ilk periyodunda her iki ekip de pota altından sayılar bulurken, konuk ekip bu bölümü 16-21 önde geçti.

Maçın ilk bölümlerinde deneyimli oyuncusu Sammy Mejia’nın yokluğunu hisseden TOFAŞ, daha sonra toparlanarak Berk Uğurlu ve Barış Ermiş’in sayıları sonrası 14’üncü dakikada skoru lehine çevirdi: 28-27. Ardından 9-0’lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Sigorta, oyunun hakimiyetini yeniden eline aldı ve kalan dakikalarda skor avantajını koruyarak devreye 38-42 üstün giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk ekip, 21’inci dakika içerisinde Mckissic’in smacı sonrası skoru 38-46’ya getirdi. Ancak kısa sürede savunmasını sertleştiren TOFAŞ, rakibine kolay hücum şansı tanımadı ve farkı eritti. 26’ncı dakikada DJ White dış atış isabetiyle skoru 55-55’e eşitlese de kader periyoduna Beşiktaş Sompo Sigorta 61-63 önde girdi.

Maçın son bölümünde seyircisinin de desteğini arkasına alan TOFAŞ hücumda ritim bularak, 33’üncü dakikada skoru 74-68 yaptı. Son anlarda konuk ekibin çabaları sonuç vermezken TOFAŞ mücadeleyi 86-80’lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 7’nci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Sigorta ise 6’ncı mağlubiyetiyle parkeden ayrıldı.

Nefes kesen maçta kazanan TOFAŞ

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