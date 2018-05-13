Nefes kesen maçta gol düellosu Beşiktaş'ın!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattından çıkma mücadelesi veren Osmanlıspor , Şampiyonlar Ligi Ön Elemesine katılma hedefi içinde olan Beşiktaş'a karşı sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. Sezonun ilk yarısında da rakibine boyun eğen ve o maçı da 5-1 kaybeden Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'un deplasmanda Kayserispor'dan puan alması durumunda resmen küme düşecek.
Osmanlı Stadı'nda yüksek tempoda oynanan maçta Osmanlıspor, henüz 6. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. 47. dakikada gelişen atakta Anıl Karaer, topu kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi. Beşiktaş, bu golden 4 dakika sonra Mustafa Pektemek'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ankara temsilcisi, 56. dakikada Serdar Gürler'in röveşata ile attığı golle skoru bir kez daha eşitledi 80. dakikada ise sahneye çıkan isim Vagner Love oldu ve Brezilyalı, attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 68'e yükseltirken Osmanlıspor, 33 puanda kaldı.
NOTLAR:
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahaya önemli futbolcularından yoksun çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.
Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı.
GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti.
Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.
LARIN İLK KEZ!
Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti.
Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti. Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı.
Başkent deplasmanında siyah-beyazlı takımın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu. Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu.
Öte yandan Mustafa Pektemek mücadelenin 51. dakikasında göğsü ile attığı golle Beşiktaş formasıyla 1106 gün sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı...
OSMANLISPOR'DA 7 EKSİK
Beşiktaş gibi cezalı ve sakat futbolculardan yana sıkıntı yaşan Osmanlıspor, bu kritik maçta 7 oyuncusundan faydalanamadı.
Başkent ekibinde cezalı Tiago Pinto ile sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Payam Sadeghian, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Mehmet Batdal ve Raheem Lawal takımlarını yalnız bıraktı.
SERDAR DÖNDÜ
Osmanlıspor'da sevindirici tek haber ise Serdar Gürler'den geldi. Sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyen milli futbolcu, Beşiktaş karşısında sahadaki yerini aldı.
Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'da teknik direktör İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişik yaptı.
Buz, Pinto, Musa Çağıran ve Sokol Cikalleshi'nin yerine Muhammed Bayır, Anıl Karaer ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü. Kadroda ideal bölgesi forvet olan tek futbolcu Cikalleshi'yi yedek soyunduran Buz, 5'li savunmayla maça çıktı. Osmanlıspor'un ilk 11'inde Zydrunas Karcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu,Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Serdar Gürler ve Aminu Umar yer aldı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında siyah-beyazlı taraftar, Başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Osmanlıspor taraftarları ise kümede kalma adına final niteliği taşıyan takımlarının maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar dikkati çekti.
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