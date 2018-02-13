Ne yapacaklar! Gözler onların üzerinde...
Fenerbahçe’nin coachu Obradovic’in, Anadolu Efes’le oynadıkları son maçta 100.sayıyı attırmak için 2 faul yaptırması, Ergin Ataman’ı fena kızdırmıştı. İşte bu iki isim, bugün Türkiye Kupası maçı öncesi basın toplantısına birlikte çıkacak, yarın da takımlarıyla karşı karşıya gelecek.
Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde ilk yarıyı ilk 8’de bitiren takımların yer alacağı PTT Erkekler Türkiye Kupası, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayacak. 8 takımın temsilcileri basın toplantısında buluşacak.
En önemli eşleşme Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes olacak. Fenerbahçe’nin Efes’i 100-74 yendiği maçta Fener’in 100. sayıyı bulması için Obradovic’in iki faul yaptırması, Efes’in coachu Ergin Ataman’la gerilim dolu anlar yaşamalarına neden olmuştu.
EŞLEŞMELER İSE ŞÖYLE...
Bu iki coach, bugün toplantıda bir araya gelecek. Ataman’ın son açıklamaları sonrası buluşma merakla bekleniyor.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Yarın: 16.00 Eskişehir Basket-Darüşşafaka, 20.00 Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes. 15 Şubat: 16.00 Tofaş-Sakarya BŞB, 20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit.
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