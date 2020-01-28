NBA'in yeni logosu Kobe Bryant mı olacak? İmza kampanyası başladı...

41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın NBA'in yeni logosu olması için çalışmalar başladı.

Basketbolseverler, NBA'in yeni logosunun Kobe Bryant olması için imza kampanyası başlattı. Halihazırda NBA logosunda bir başka Lakers efsanesi Jerry West bulunuyor.

West, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada logonun değişmesini istediğini belirtmişti.

'NBA logosu Kobe olarak değişsin' diye imza kampanyası başlatılırken kısa süre içinde bir buçuk milyon imza toplandı.

NBA YILDIZLARI DESTEKLİYOR

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından ilk olarak Utah Jazz'in yıldız ismi Donovan Mitchell, tweet atmış ve 'Lütfen NBA! Logo, Kobe Bryant olarak değişsin' demişti. Mitchell'ın ardından bir başka NBA oyuncusu Jamal Crawford da benzer bir paylaşım yapmıştı.

NBA yıldızları, logonun Kobe Bryant olarak değişmesini desteklerken son olarak Paul Pierce, açıklamada bulunmuş ve Kobe'nin logoda yer alması gerektiğini belirtmişti.