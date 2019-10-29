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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
29.10.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersan İlyasova ve Bucks oldu!

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NBA'deki Türk derbisinde kazanan Ersan İlyasova ve Bucks oldu!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), milli oyuncularımızdan Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ile Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ın karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf 129-112'lik skorla Bucks oldu.

NBA, dün gece oynanan 11 maçla devam etti.

Mili basketbolcularımız Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın takımlarının karşılaştığı mücadelede kazanan takım Milwaukee Bucks cephesi oldu.

Bucks’ta Khris Middleton 21 sayı, 8 ribaunt; George Hill 19 sayı, 8 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 14 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla öne çıkarken, Cavaliers’ta Tristan Thompson 17 sayı, 13 ribaunt; Kevin Love da 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Karşılaşmada milli basketbolcularımızdan Ersan İlyasova 3 sayı ve 6 ribauntla geceyi noktalarken, Cedi Osman ise takımı adına 10 sayı kaydetti.

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) dün gece oynanan 11 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

New York Knicks-Chicago Bulls: 105-98
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 96-94
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 103-105
Toronto Raptors-Orlando Magic: 104-95
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 129-112
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 116-112
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 123-134
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 113-110
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 94-101
Phoenix Suns-Utah Jazz: 95-96
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 111-96

NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersan İlyasova ve Bucks oldu

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