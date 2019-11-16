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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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16.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı!

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NBA'de gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers'ı 111-102 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribaunt üretti.

Indiana Pacers'ı evinde ağırlayan Houston Rockets, mücadeleden 111-102 galip ayrıldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 44 sayı, 5 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı atan Ben McLemore ve 17 sayı kaydeden Russell Westbrook, Rockets'ın üst üste 6. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Pacers'ta Domantas Sabonis 18 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaparken, Doug McDermott karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı.

- Furkanlı Philadelphia 76ers mağlup oldu

Oklahoma City Thunder, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 127-119 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, Danilo Gallinari 28, Chris Paul ise 27 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.

Philadelphia 76ers'da ise Joel Embiid, 31 sayı ve 12 ribaund ile "double-double" yaparken, milli oyuncu Furkan Korkmaz takımına 3 sayı ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 111-109
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 109-106
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 127-119
Houston Rockets-Indiana Pacers: 111-102
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-106
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 116-137
Golden State Warriors-Boston Celtics: 100-105
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 99-97

NBAde gecenin sonuçları | Harden şov yaptı, Rockets yine kazandı

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