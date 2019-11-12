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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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12.11.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçlar | Celtics'ten peş peşe 8. galibiyet

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NBA'de gecenin sonuçlar | Celtics'ten peş peşe 8. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 116-106 yenen Boston Celtics, üst üste 8. maçını kazandı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezona hızlı giren Boston Celtics, sahasındaki Dallas Mavericks mücadelesinden de 116-106 galip ayrıldı.

Art arda 8. maçını kazanan Celtics'te 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kemba Walker ve 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Jaylen Brown, galibiyetin mimarları oldu.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 34 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Leonard eski takımının karşısına çıktı

Los Angeles Clippers'ın sezon başında kadrosuna kattığı all-star forvet Kawhi Leonard, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Toronto Raptors'a karşı ilk maçını oynadı. Ev sahibi Clippers, Leonard'ın 12 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle tamamladığı müsabakayı 98-88 kazandı.

Clippers'ta kenardan oyuna giren Lou Williams, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Montrezl Harrell 14 sayı, 11 ribaunt, JaMychal Green de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Raptors cephesinde Pascal Siakam 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 14 sayı, 8 asist ve Norman Powell 15 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 114-120
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 109-113
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 116-106
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 116-122
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 98-88
Golden State Warriors-Utah Jazz: 108-122 

NBAde gecenin sonuçlar | Celticsten peş peşe 8. galibiyet

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