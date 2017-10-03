NBA'de All-Star sistemi değişti!

NBA'den yapılan açıklamada, All-Star organizasyonunda yapılan Doğu Karması - Batı Karması müsabakasının formatının değiştiği duyuruldu. NBA All-Star'da artık Doğu - Batı ayrımı olmayacak. İki takım için iki kaptan seçilecek ve kaptanlar oylarla belirlenmiş oyuncular havuzundan oyuncu seçecek. Uygulama, bu sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni sistem ile birlikte kaptanlar istedikleri konferans takımında forma giyen oyuncuyu takımlarına alabilecekler.

İki takımda da eskisi gibi 12 oyuncu olacak. Oyuncu havuzundan seçilecek 5'as oyuncu ve 7 benç oyuncusunu ise konferans koçları idare edecek.

Geçtiğimiz sezon Doğu Konferansı'nda en çok oyun alan isim Cleveland Cavaliers'tan LeBron James oldu. Batı'da ise Golden State Warriors'un yıldız Stephen Curry en çok oyu aldı.

2018 All-Star oyunları 18 Şubat'ta Los Angeles'ta oynanacak.