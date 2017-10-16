Stephen’ın belki de tarihin en iyi hücum oyuncusu olduğunu ifade eden Kerr onun karşısında savunmacının zor durumda kaldığını ifade etti.

Kerr: ”Curry şu an formunun zirvesinde. Hem duygusal hem fiziksel olarak. Bir daha bu kadar iyi olamayabilir. Muhtemelen geçen yıl ve ondan önceki yıllardan daha iyi bir durumda. O şu an belki de tarihin en iyi hücum oyuncusu. Belki LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard gibi iki yönlü bir oyuncu değil ancak hücum anlamında benzersiz. Michael Jordan gibi efsane bir oyuncu da var ancak o sahada olduğunda rakip savunmayı stiliyle korkutuyor.” ifadelerini kullandı. (Slam)