NBA smaç yarışmasını Mitchell kazandı

Smaç yarışmasının jüri üyeleri arasında NBA efsanelerinden Julius "Dr. J" Erving, ünlü Hollywood aktörü ve yapımcısı Mark Wahlberg, komedyen Chris Rock, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) iki şampiyonluğu bulunan Lisa Leslie ve müzik yapımcısı DJ Khaled yer aldı.

Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen etkinlikte Mitchell, smaç yarışmasında Indiana Pacers'tan Victor Oladipo, Cleveland Cavaliers'tan Larry Nance Jr. ve Dallas Mavericks'ten Dennis Smith Jr. ile mücadele etti.

Yarışmanın ilk smacında, 21 yaşındaki Mitchell, yan yana konulan iki basketbol potasına doğru koşarak elindeki topu sağdaki potanın panyasından sektirdi ve havada yakalayarak soldaki potaya smaç yaptı. Mitchell'ın bu hareketi NBA'in Twitter'daki resmi All-Star Hafta Sonu sayfasında 50 dakikada 39 bin kez izlendi.

Maverick'ten Smith Jr.'ın havada 360 derece dönerek iki bacağının arasından geçirdiği smaç ise Twitter'da 38 dakikada 32 bin kere izlenirken, Cavaliers'tan Nance Jr.'ın basketbol topunu panyada iki kere sektirerek kaydettiği smaç Twitter'da 29 dakikada 41 bin kere takip edildi.

Nance Jr.'ın ilk smaç denemesinde, NBA All-Star smaç yarışmasının düzenli olarak her yıl yapılmaya başlandığı 1984'te bu etkinliği ilk kez kazanan babası Larry Nance'in formasını giymesi seyircilerden alkış topladı.

Toplam 4 oyuncunun katıldığı smaç yarışmasının final turunda Nance Jr. ile Mitchell karşı karşıya geldi.

Mitchell, final turundaki son hakkında, smaç yarışmasını 2000 yılında kazanan NBA efsanesi Vince Carter'ın formasını giyerek, onun smaçlarından birini gerçekleştirdi ve seyircileri ayağa kaldırdı. Mitchell'ın bu smacı Twitter'da 20 dakikada 6 bin kez izlendi.

Cumartesi gecesi Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olan Mitchell hakkında 70 binin üzerinde paylaşım yapılırken, sosyal medyada Carter ve Mitchell'ın yan yana koyulduğu fotoğraflar sıkça paylaşıldı.



- 3 sayı yarışmasının birincisi Booker



Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Phoenix Suns takımından 21 yaşındaki Devin Booker rekor derece elde ederek ilk sırada bitirdi.

Toplam 8 oyuncunun katıldığı 3 sayı yarışmasının final turunda, Booker, bu yarışmayı 2016'da kazanan Golden States Warriors'tan Klay Thompson ve Los Angeles Clippers'tan Tobias Harris ile karşılaştı.

Bu seneki 3 sayı yarışmasının formatında değişiklik yapılırken, "para topu" (money ball) olarak bilinen ve ikişer sayı kabul edilen 5 basketbol topu oyuncuların kullandığı son toplar oldu.

Booker, final serisindeki performansında, birer sayı kabul edilen 16 basketbol topunun 12'sinde sayı kaydederken, 9 para topunun da 8'inde başarı elde etti. Böylece, toplam değeri 34 sayı olan toplardan 28 sayı elde etmeyi başaran Booker, 3 sayı yarışması etkinliği tarihinde en çok sayıya ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti.

Booker'ın tarihi performansı Twitter'da 42 bin kez izlenirken, Booker hakkında 40 bin paylaşım yapıldı.



- Yetenek yarışmasını Dinwiddie kazandı



Gecenin ilk müsabakası yetenek yarışmasında ise Brooklyn Nets takımının 24 yaşındaki oyun kurucusu Spencer Dinwiddie galip geldi.

Yarışmanın formatında bu sene değişikliğe gidilirken, parkuru tamamlama süresi yerine ikili eliminasyon sistemi uygulandı.

Toplam 8 oyuncunun katıldığı yetenek yarışmasının final turunda, 1,98 metre boyundaki Dinwiddie, 2,13 metrelik Chicago Bulls'un Finlandiyalı forveti Lauri Markkanen ile karşılaştı.

Final turunda parkuru Markkanen'den önce bitirerek 3 sayı çizgisine önce varan Dinwiddie ikinci denemesinde başarılı oldu ve yarışmayı kazandı. Dinwiddie'nin final turu performansı Twitter'da 38 bin kere izlendi.

Böylece, NBA yetenek yarışmasında iki yıl üst üste ligin uzun basketbolcularının kısa oyuncuları karşısındaki galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Geçen seneki yetenek yarışmasında New York Knicks'in 2,21 metre boyundaki Letonyalı pivotu Kristaps Porzingis, 2016'da ise Minnesota Timberwolves'un 2,13 metrelik forveti Karl-Anthony Towns şampiyon olmuştu.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, formatı değişen 67. All-Star maçı için kaptan olarak seçilen LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry'nin (Golden State Warriors) oluşturduğu takımlar karşı karşıya gelecek. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.