NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!

NBA'de oynanan San Antonio Spurs-Toronto Raptors maçında hayatını kaybeden Kobe Bryant anıldı.

Maçın ilk 24 saniyesinde iki takım da hücum kullanmadı. Hücum süresinin tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar ve oyuncular, uzun süre Kobe Bryant' için alkış tuttu.

The Spurs and Raptors both took 24-second violations to start their game to pay tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/FtT9N0uvDW