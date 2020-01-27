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GeriFutbol NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 01:26,Son Güncelleme:/

NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!

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NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!

NBA'de San Antonio Spurs-Toronto Raptors maçının başında ilk 24 saniye iki takım da hücum yapmadı ve sonrasında alkışlarla Kobe Bryant anıldı.

NBA'de oynanan San Antonio Spurs-Toronto Raptors maçında hayatını kaybeden Kobe Bryant anıldı.

Maçın ilk 24 saniyesinde iki takım da hücum kullanmadı. Hücum süresinin tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar ve oyuncular, uzun süre Kobe Bryant' için alkış tuttu.

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NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı

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