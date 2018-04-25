NBA açıkladı! 2018 Draft'ına Türkiye'den...
Önümüzdeki yılın draftına girmek isteyen oyuncular, erken başvurularını 22 Nisan'a kadar yapabiliyordu. NBA'in açıkladığı listede Türkiye'den 4 isim yer aldı.
55 kişilik erken başvuru listesinde dikkat çeken isimlerin başında Real Madrid'in yıldızı Luka Doncic ve Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Lonzo Ball'un kardeşi LiAngelo Ball dikkat çekiyor.
Türkiye'den ise şu isimler yer aldı:
- Bandırma Kırmızı'nın 1999 doğumlu pivotu Berke Acar, 1998 doğumlu Kosovalı 4 numarası Erxhan Osmani.
- Anadolu Efes'in 1998 doğumlu, bu sezon 8 Euroleague maçında süre verdiği guardı Muhaymin Mustafa.
- Tofaş'ın 1997 doğumlu uzun forveti Berkan Durmaz.
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