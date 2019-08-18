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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
TVF
18.08.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Naz Aydemir Akyol : "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

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Naz Aydemir Akyol : "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın pasörlerinden Naz Aydemir Akyol, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da ev sahipliği yapacağımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair soruları yanıtladı.

Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı giymek senin için ne ifade ediyor?

Milli formayı giymek benim için her zaman çok büyük gurur veren bir şey olmuştur. Voleybola verdiğim bir senelik aradan sonra, özellikle kendi ev sahibi olduğumuz bu turnuvada, oğlumun da beni izleyecek olması beni ayrı bir şekilde motive ediyor. Bu yüzden şimdiden çok heyecanlıyım.

Ülkemiz turnuvaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi olmanın avantajları nelerdir?

Ankara bizim için her zaman çok uğurludur. 2003’te Filenin Sultanları ilk defa Avrupa ikincisi oldu. Biz sonra olimpiyata katılma hakkı elde ettik. VNLl’de, Grand Prix’de sayısız maç galibiyetlerimizde, Ankara seyircisinin inanılmaz desteği var bize. Eminim ki şu an, önümüzde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası’nda da bizi desteklemeye devam edecekler, salonu hınca hınç dolduracaklar ve bizim yedinci oyuncumuz olacaklar.

Rakiplerimizi kısaca değerlendirebilir misin?

Rakiplerimiz oldukça iyi, özellikle grubumuzda Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan var. Ancak Sırbistan maçına gelene kadar, diğer rakiplerimiz de küçümsemek, hafife almak gibi bir hataya asla düşmeyeceğiz. Çünkü bu bir turnuva. Sonu düşünmekten çok, gün gün ilerleyeceğiz. Her maç, her rakip bizim için ayrı önemli. Hepsi ayrı tarzlarda voleybol oynuyorlar. Onlara adapte olmaya çalışacağız. Sonrasında da bakalım, madalya için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Milli takım seyircisine bir mesajın var mı?

Ankara voleybolu çok seviyor, biz de Ankara seyircisini çok seviyoruz. Ve bize uğurlu geldiklerine inanıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bizi yalnız bırakmayacaklar. Turnuvanın başından sonuna kadar, kazanacağımız madalya için bizlerle beraber, aynı şekilde efor sarf edecekler. Bizimle beraber sevinip bizimle beraber inşallah üzülmeyecekler. Ve turnuva sonunda, boynumuzda altında gülen taraf biz olacağız.

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