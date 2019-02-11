Nasıl olsa cezası yok dedi ve... Ümit Öztürk'e sert tepki!
Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'e Twitter'dan sert tepki gösterdi.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelde hakem Ümit Öztürk'ün kararları tartışma yarattı. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, ikili mücadelede yaşanan pozisyon sonrası hakem Ümit Öztürk'ün kararını beğenmeyince iki kez “F..k off” diye bağırdı. Hakem Ümit Öztürk'ün bu pozisyonda Nagatoma'ya kart çıkartmaması Nevzat Aydın'ı çıldırttı!
Trabzonspor'un eski yöneticisi Aydın, ''F*ck off Ümit Öztürk, F*CK OFF. Nasıl olsa cezası yok.'' diye tweet attı.
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçta Sarı-Lacivertli futbolcu Soldado, Nagatomo gibi f*ck off dediği için maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Nagatomo'nun kart görmemesi sosyal medyada da gündeme oturdu.
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