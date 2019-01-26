Naomi Osaka kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Naomi Osaka, Avustralya'da düzenlenen Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda birinciliğini ilan etti. Peki, Naomi Osaka kimdir ve kaç yaşında? İşte, Serena Williams, Maria Sharapova gibi isimlerin ardından adını duyuran Naomi Osaka hakkında bazı bilgiler
Naomi Osaka, 16 Ekim 1997 yılında Japonya'nın Osaka kentinde dünyaya gelmiştir. 9 Eylül 2018 tarihinde Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazanan Naomi Osaka, bu şampiyonluk ile Japon bir tenisçinin elde ettiği ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
Naomi Osaka'nın ikinci büyük başarısı ise 2019 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvasında aldığı birincilik oldu.
2018 ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası oldu.
Rumen tenisçi Simona Halep'ten zirveyi devralan Naomi Osaka, erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde etti.
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