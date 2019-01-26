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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.01.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Naomi Osaka kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Naomi Osaka kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Naomi Osaka, Avustralya'da düzenlenen Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda birinciliğini ilan etti. Peki, Naomi Osaka kimdir ve kaç yaşında? İşte, Serena Williams, Maria Sharapova gibi isimlerin ardından adını duyuran Naomi Osaka hakkında bazı bilgiler

Naomi Osaka, 16 Ekim 1997 yılında Japonya'nın Osaka kentinde dünyaya gelmiştir.  9 Eylül 2018 tarihinde Serena Williams ile oynadığı Amerika Açık finalini kazanarak kariyerinin ikinci WTA ve ilk Grand Slam turnuvasını kazanan Naomi Osaka, bu şampiyonluk ile Japon bir tenisçinin elde ettiği ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Naomi Osaka'nın ikinci büyük başarısı ise 2019 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvasında aldığı birincilik oldu.

2018 ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası oldu.

Rumen tenisçi Simona Halep'ten zirveyi devralan Naomi Osaka, erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde etti.

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