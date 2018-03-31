Müthiş maçın galibi Trabzonspor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 108-105 yendi.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Özlem Yalman, Erşan Kartal, Halit Can Cihan
Trabzonspor: Heslip 23, Vasiliauskas 12, Eldridge 23, Obekpa 9, Green 21, Harris 3, Burak Eşlik 15, Ozan Anton Odabaşı 2
Pınar Karşıya: Kennedy 10, Jones 35, Waters 18, Mert Celep 5, Erdi Gülaslan 10, Wood 10, Akif Egemen Güven 8, Allen 9, Metin Türen
1. Periyot: 22-26
Devre: 51-45
3. Periyot: 79-64
Karşılaşmada en çok sayıyı, Pınar Karşıyaka'dan 35 sayı ile Jones atarken, Trabzonspor'dan Heslip ve Eldridge 23 sayı üretti.
Müsabakaya hızlı başlayan Trabzonspor, Heslip, Vasiliauskas ve Green ile sayı üretirken, Pınar Karşıyaka Mert Celep ve Waters'in basketleriyle karşılık verdi.
Bordo- mavili ekip 4. dakikada 10-6 üstünlük kurdu. Jones, Waters, Erdi Gülaslan'ın basketleriyle etkili olan konuk ekip, 9. dakikada ilk kez (20-21) öne geçti.
İlk çeyreğin son dakikalarında oyun üstünlüğünü ele geçiren Pınar Karşıyaka, Wood ve Jones'in sayılarıyla ilk periyodu 4 sayı farkla (22-26) önde tamamladı.
İkinci periyoda etkili başlayan Trabzonspor, Burak Eşlik, Eldridge ve Obekpa ile ürettiği sayılarla 15. dakikada 36-33 yeniden öne geçti.
Pınar Karşıyaka, Jones, Trabzonspor ise Eldridge ile etkili olurken, 17. dakikada skor 41-41 eşitlendi. Konuk takımın etkisiz olduğu ikinci çeyrekte hücumda etkisini artıran ev sahibi ekip, Obekpa ve Green ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 6 sayı farkla (51-45) önde gitti.
Üçüncü çeyreğe Heslip, Eldridge ve Green'in basketleriyle hızlı başlayan Trabzonspor 22. 33. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 61-48.
Yeşil-kırmızılılar, Waters, Allen, Jones ve Akif Egemen Güven bulduğu sayılarla farkı azaltma çabalarına karşın Trabzonspor Heslip, Green, Burak Eşlik ile attığı basketlerle son periyoda 15 sayı fark ile (79-64) üstün gitti.
Pınar Karşıyaka son çeyrekte, Kennedy ve Jones'ın üç sayılık atışları hücumda etkili olmayı başardı ve 33 dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 82-74.
Oldukça çekişmeli geçen son periyotta konuk ekip, Jones, Waters, Akif Egemen Güven ile sayı üretirken Trabzonspor, Eldridge ve Green'in attığı basketlerle karşılık verdi ve 38. dakikada fark 4 sayıya indi: 95-91.
Bordo-mavili takım, son saniyelerde Vasiliauskas'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla Pınar Karşıyaka'yı 108-105 mağlup etti.
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