Mustafa Akçay: "Eğer maç uzasaydı Beşiktaş..."

Yayıncı kuruluş A Spor’a konuşan Akçay’ın maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle :

"Şu anda ne hissediyorum? Bir sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın daha iyi anlayabiliriz. Bir duygu yoğunluğu var. Kupayı kazanmak nasip oldu, Allah’a şükürler olsun. Haddimi aşar mıyım bilmiyorum? Ama temiz bir kalple çalıştıktan sonra Allah veriyor. Rabbim tevecchüh gösterdi. Beşiktaş eğer maç uzasaydı bize çok sorun yaşatabilirdi.

Bir duruş gösterdik. Allah’ın teveccühü, çocukların emekleri bizi buraya kadar getirdi. Her şeyden çok az yerine, bir şeyden çok olması gerektiğini düşünüyorum. Bir oyun formatı üzerine çalışıyoruz. Rakibin yapısını da tabi görmek gerekiyor. Biz bir duruş yansıtacağız. Bazı transferlerle birlikte daha da güçleneceğiz."