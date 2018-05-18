Muhteşem Fenerbahçe! Final Four'da süper zafer...
Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Euroleague Final Four mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-67 mağlup etti. Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş bir kez daha mutlu sona ulaşabilmek adına önemli bir galibiyet elde etti ve Final Four'da üst üste 3. kez finale çıkmayı başardı. Final maçı 20 Mayıs Pazar günü oynanacak.
İNANDILAR, adandılar ve asla pes etmediler... Fenerbahçe Doğuş, Belgrad’da düzenlenen THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 76-67 mağlup ederek kupaya bir adım daha yaklaştı.
Sarı lacivertli temsilcimiz karşılaşmaya uzun bir beşle başladı ve özellikle Ahmet Düverioğlu ile Wanamaker’ın üstün performansıyla rakibine ilk 4.5 dakikada sadece 3 sayı şansı tanıdı.
ALİ MUHAMMED KÂBUSTAN UYANDIRDI
İkinci çeyrekte Datome ile Ali Muhammed oyuna ağırlığını koyarken, ilk devre sonunda Zalgiris’in 3 sayılık isabeti yoktu. Üçüncü periyotta verdiği ribaundlarla uçuruma sürüklenen temsilcimiz, 11-0’lık seriyi önleyemedi ve skor 50-48 oldu.
Son 10 dakikada Ali Muhammed tek başına sarı lacivertlileri kâbustan uyandırdı. Muhteşem taraftar desteğiyle Belgrad, Ataşehir’e dönüşürken Fenerbahçe finale yükseldi: 76-67.
İLK PERİYOT SONUCU: 19-13
İLK YARI SONUCU: 39-33
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 54-50
MAÇ SONUCU: 76-67
NOTLAR:
Gün boyu Belgrad sokaklarında dolaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'da da çoğunluğu oluşturdu.
Karşılaşmayı 5 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.
Yaklaşık 2 bin Zalgiris taraftarı da takımınlarına tribünden destek verdi. Yarı finalin diğer maçında karşılaşacak CSKA Moskova ile Real Madrid'in taraftarları da maçı izledi.
AZİZ YILDIRIM MAÇA GELEMEDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip edemedi.
Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.
Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.
UDOH, BOGDANOVIC VE ANTIC'TEN FENERBAHÇE'YE DESTEK
Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.
Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.
Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.
ZALGIRIS 19 YIL SONRA
Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.
Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.
Maç bitti, Obra hemen odaya gitti
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular sahada taraftarların alkışlarına karşılık verirken koç Zeljko Obradovic direk olarak odanın yolunu tuttu. Sırp koç, “Kupayı kaldırmadan sevinmem” mesajı verdi.
Salon ve şehir sarı lacivert
Fenerbahçeli taraftarlar maç sabahından itibaren Belgrad’ın her yerini âdeta fethetti. Sarı lacivertli taraftarlar salonda da diğer takımların taraftarlarına karşı ezici bir üstünlük kurmayı başardı.
Zalgiris 15 ribaund fazla alsa da...
Fenerbahçe, Zalgiris karşısında 3. çeyrekte ciddi bir ribaund problemi yaşadı. Sarı lacivertli temsilcimiz maç sonu ribaundlarda rakibine karşı 37’ye 22 geride kalsa da kazanmayı bildi.
Fenerbahçe 18’de 7 üçlük atıp yüzde 38 ortalama tuttururken, Zalgiris 10’da 2’de kaldı ve yüzde 20’lik yüzdede kaldı. Fenerbahçe 10 top kaybı yaparken bu rakam Litvanya ekibi için tam 20 oldu.
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