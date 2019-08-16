Muhayer'in gözü Avcı'da!
Beşiktaş’ta kadro sıkıntısının yaşandığı bu dönemde genç oyuncular teknik direktör Abdullah Avcı’dan şans bekliyor.
Bu isimler içinde en dikkat çekeni ise Muhayer Oktay... Geçen sezon devre arasında transfer edilen ancak 17 maçta kadroya alınsa da Şenol Güneş tarafından sahaya hiç sürülmeyen 20 yaşındaki merkez orta saha, Sivas deplasmanında siftah yapmayı umuyor. Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin de Avcı’dan şans bekleyen diğer iki genç oyuncu... Öte yandan Sivas hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Beşiktaş’ta dün Karius, Burak, Atiba, Roco ve Dorukhan idmana katılmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle