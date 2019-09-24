Muğlaspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Muğlaspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ile bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadele öncesinde canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın saatini merak ediyorlar. Peki Muğlaspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Muğlaspor TFF 3. Lig'de mücadele ediyor. Maçlarını 6250 kapasitelik Muğla Atatürk Stadyumunda oynayan Muğlaspor, Hasan Şermet yönetiminde. Ligde oynadığı 4 karşılamada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve ve 1 mağlubiyet alan Muğlaspor bu karşılaşmalarda 7 gol buldu ve kalesinde 5 gol gördü. Muğlaspor, son karşılaşmada Somaspor karşısında deplasmanda 3-0'lık galibiyet almıştı.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak ligin 6. sırasında yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda 9 gol atan ve kalesinde de 9 gol gören Bursaspor geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
Muğlaspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Muğlaspor Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.
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