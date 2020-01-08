Muaythai Gala Gecesi 25 Ocak'ta İstanbul'da

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi ve Milli Takım Başantrenörü Halis Avşar'ın organize ettiği Muaythai Gala Gecesi'nde birbirinden çekişmeli 11 karşılaşmayı izleme şansı bulacak.

25 Ocak Cumartesi günü İstanbul Yahya Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirelecek geceyi İstanbul'da olmayan spor severler ise saat 21.00'den itibaren TV8,5 ekranından canlı olarak takip edebilecekler.

Muaythai Gala Gecesi'nde karşılaşmalar öncesinde ise ünlü şarkıcısı Seren Serengil konser verecek.









Gecenin organizatörü Halis Avşar yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz, gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda Türk Sporu ve Muaythai'nin toplumda; sağlıklı, vatanına ve bayrağına sahip çıkan, programlı disiplinli ve kurumsal çalışma ile zirveyi hedefleyen bir neslin yetişmesini amaç edinmiştir" dedi

Avşar, ayrıca organizasyona destek veren Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Halil Durna, Bağımsız Mücadele ve Savunma Sporları Konfederasyon Genel Başkanı Hasan Yıldız ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti.

Muaythai Gala Gecesi'nde spor severlerin izleme şansı bulacağı karşılaşmalar ise şöyle:

Mert Akın - A. Naser Delalic, Oğuz Ötken - Onur Bora, Ümit Vurgun - Serdar Koç, Nefise Atalay - Berna Tut, Etibar Garibov - Mehmet Çelik, Umut Eryılmaz - C. Taylan Kemik, Bediha Taçyıldız - Fatane Bahmani, Muhammed Adalet - Batuhan Karaçay, Galip Çelik - Caner Kart, Caner Hotarlıoğlu - Ali Dinçhar, Enis Yunusoğlu - Hakan Kara