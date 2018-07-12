MStar’dan 6. yaş sürprizleri
Dans, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan ve tüm dünyada MMO Dans kategorisinde en iyi oyunlardan biri olan MStar, 6. yaşını oyuncularını heyecanlandıracak özel etkinlikler ve sürpriz hediyelerle kutluyor.
Netmarble Corporation tarafından sunulan ücretsiz dans ve arkadaşlık oyunu MStar, 6. yılına girmesinin şerefine 12 Temmuz 2018 tarihinde kutlamalara başlıyor. Yeni yaşının sevincini oyuncularıyla paylaşmak isteyen MStar, iki hafta boyunca oyunculara pek çok hediye dağıtacak.
Etkinliklerde boş yok
Türkiye’nin her yerinden oyuncuların online olarak katıldığı MStar, 6’ncı yılı şerefine 12 Temmuz Perşembe ve 13 Temmuz Cuma tarihlerinde, gece 20.00 – 24.00 saatleri arası oyuna giren herkese MStar 6. Yıl dönümü Çeşmesi Saksısı hediye edecek. 14 Temmuz Cumartesi,gece 20.00 – 24.00 saatleri arası oyuna giren herkesi ise kadın ve erkek için MStar 6. Yıl dönümü Saç Aksesuarları bekliyor. Ayrıca 15 Temmuz Pazar gece 20.00 – 24.00 saatleri arası oyuna giren tüm oyuncular MStar 6. Yıl dönümü Pastası’nın tadına bakacak. Tüm hediyeler oyunculara otomatik olarak gönderilecek.
Oyna Kazan etkinliği
Bunların yanı sıra 12 – 26 Temmuz tarihleri arasında oyun oynayanlar, MStar 6. Yıl dönümü Hediye Kutusu’nu kazanma şansı olacak. İşte Hediye Kutusu’ndan çıkacaklar:
6 Şeker Torbası
16 Şeker Torbası
26 Şeker Torbası
36 Şeker Torbası
46 Şeker Torbası
56 Şeker Torbası
66 Şeker Torbası
MStar 6. Yıl dönümü Çeşmesi Saksısı
Çevir Kazan etkinliği
Hediyeler bunlarla sınırlı değil. 12-19 Temmuz 2018 ve 19-26 Temmuz 2018 haftaları boyunca, bir haftada 300 bin MNakit ve üzerinde harcama yapan oyunculara 6. Yıl Özel Evcil Hayvanı Poly Yumurtası hediye edilecek.
Dans, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan ve tüm dünyada MMO Dans kategorisinde en iyi oyunlardan bir olan MStar sayesinde siz de bambaşka bir sosyal oyun deneyimini yaşayıp gerçek arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
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