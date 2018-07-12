MStar’dan 6. yaş sürprizleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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eSpor
12.07.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

MStar’dan 6. yaş sürprizleri

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MStar’dan 6. yaş sürprizleri

Dans, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan ve tüm dünyada MMO Dans kategorisinde en iyi oyunlardan biri olan MStar, 6. yaşını oyuncularını heyecanlandıracak özel etkinlikler ve sürpriz hediyelerle kutluyor.

Netmarble Corporation tarafından sunulan ücretsiz dans ve arkadaşlık oyunu MStar, 6. yılına girmesinin şerefine 12 Temmuz 2018 tarihinde kutlamalara başlıyor. Yeni yaşının sevincini oyuncularıyla paylaşmak isteyen MStar, iki hafta boyunca oyunculara pek çok hediye dağıtacak.

Etkinliklerde boş yok

Türkiye’nin her yerinden oyuncuların online olarak katıldığı MStar, 6’ncı yılı şerefine 12 Temmuz Perşembe ve 13 Temmuz Cuma tarihlerinde, gece 20.00 – 24.00 saatleri arası oyuna giren herkese MStar 6. Yıl dönümü Çeşmesi Saksısı hediye edecek. 14 Temmuz Cumartesi,gece 20.00 – 24.00 saatleri arası oyuna giren herkesi ise kadın ve erkek için MStar 6. Yıl dönümü Saç Aksesuarları bekliyor. Ayrıca 15 Temmuz Pazar gece 20.00 – 24.00 saatleri arası oyuna giren tüm oyuncular MStar 6. Yıl dönümü Pastası’nın tadına bakacak. Tüm hediyeler oyunculara otomatik olarak gönderilecek.

Oyna Kazan etkinliği

Bunların yanı sıra 12 – 26 Temmuz tarihleri arasında oyun oynayanlar, MStar 6. Yıl dönümü Hediye Kutusu’nu kazanma şansı olacak. İşte Hediye Kutusu’ndan çıkacaklar:

 6 Şeker Torbası

16 Şeker Torbası

26 Şeker Torbası

36 Şeker Torbası

46 Şeker Torbası

56 Şeker Torbası

66 Şeker Torbası

MStar 6. Yıl dönümü Çeşmesi Saksısı

Çevir Kazan etkinliği

Hediyeler bunlarla sınırlı değil. 12-19 Temmuz 2018 ve 19-26 Temmuz 2018 haftaları boyunca, bir haftada 300 bin MNakit ve üzerinde harcama yapan oyunculara 6. Yıl Özel Evcil Hayvanı Poly Yumurtası hediye edilecek.

Dans, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan ve tüm dünyada MMO Dans kategorisinde en iyi oyunlardan bir olan MStar sayesinde siz de bambaşka bir sosyal oyun deneyimini yaşayıp gerçek arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

 

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