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MSI'da Ronaldo rüzgarı esti!

28 Nisan’da başlayan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 bölge temsilcisinin Brezilya’da şampiyonluk için mücadele ettiği League of Legends Sezon Ortası Turnuvası, 21 Mayıs’taki final maçıyla sona erdi.

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Avrupa ligi EU LCS şampiyonu G2 Esports’u 3-1’lik skorla mağlup eden Koreli ekip SK telecom T1’in oyuncuları, madalyalarını kariyerinde iki kez dünya kupasını kaldıran Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario'dan aldı. 

Son yıllarda espor alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Brezilyalı’nın ‘Fenomen’ lakaplı ismi Ronaldo, şampiyon takımın madalyalarını veren isim oldu. Bu yılın başında Brezilya’nın League of Legends takımlarından CNB e-Sports Club’ı satın alarak espor dünyasına olan inancını ortaya koyan Ronaldo, “Bu dünyanın bir parçası olmaktan, turnuvayı ve oyuncuları yakından takip etmekten büyük mutluluk duydum. Binlerce oyuncuyu ve izleyiciyi bir araya toplayan espor, bu dünyanın bir gerçeği.” diye konuştu. 

MSIda Ronaldo rüzgarı esti

Ronaldo seremoninin ardından SK Telecom T1 oyuncularına hem imzalı Brezilyalı formaları hediye etti hem de hepsiyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

MSIda Ronaldo rüzgarı esti

 

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