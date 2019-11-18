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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
AA
18.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Motosikletçi Can Öncü, Turkish Racing Team'e transfer oldu

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Motosikletçi Can Öncü, Turkish Racing Team'e transfer oldu

Moto 3 Dünya Şampiyonası’nda geçen yıl elde ettiği birincilikle 15 yaş 115 günle Grand Prix tarihinin en genç pilotu olmayı başaran Can Öncü, Turkish Racing Team takımıyla yarışacak.

Turkish Racing Team Menajeri ve Koordinatörü Manuel Pucetti, Kenan Sofuoğlu ve Can Öncü, İspanya’nın Valencia kentinde sözleşme imzaladı. Can, yeni takımıyla ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Milli motosikletçi imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni sezonda farklı bir takımla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

Bu sezon Moto 3 Dünya Şampiyonası’nda istediği sonuçları alamadığını anımsatan Can, "Dünya Supersport Şampiyonası daha zor bir klasman. Kenan ağabeyim burada büyük zaferlere imza atarak efsane oldu. Turkish Racing Team ile ben de başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Kenan Sofuoğlu’nun efsane olduğu Dünya Supersport Şampiyonası’nda yarışmak bana nasip oldu. Kenan ağabeyimin izinden giderek yeni zaferler elde etmek istiyorum.” diye konuştu.

Sofuoğlu: "Can'ı elde ettiği başarılar buraya taşıdı"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Can’ın yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi.

Toprak Razgatlıoğlu ile ikizler Can ve Deniz Öncü'nün 2020 yılında pist yarışlarında farklı kategorilerde Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Can Öncü için Turkish Racing Team ile anlaştık. Yeni sezonda Türkiye yazılı bir motosikletle dünya pistlerinde ülkemizi temsil edecek. Yaptığımız yatırım ve emeğin karşılığını Can, bayrağımızı dalgalandırarak verecektir. Sporcularımızın her yıl bir üst kategoride yarışabilmesi için takımlarla anlaşmalar yapıyoruz. Can’ı geçen yıl elde ettiği başarı ve ilklere imza atması buralara taşıdı. Bizleri motosiklette gururla temsil edecektir.”

Manuel Pucetti ise Kenan Sofuoğlu’nun Türk motosikletçiler için önemli bir referans olduğunu belirtti.

Can’ın yeteneklerine inandığını ve birlikte çalışma kararı aldıklarını vurgulayan Pucetti, "Gelecek vadeden bir pilotla anlaştık. Can, artık yeteneklerini sergileyecek." değerlendirmesini yaptı.



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