Büyük bir coşkuyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 motorcu ‘’Motosikletlileri Fark Edin’’ sloganıyla yollara düştü.

Oasis Designer Outlet ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF) iş birliği ile trafikte motosikletlilere yönelik farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlenen ve iki gün boyunca festival havasında geçen etkinlikte; ünlü motorcuların, güvenli sürüş eğitmenlerinin ve motosikletle dünya turu yapan gezginlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim ve söyleşiler büyük ilgi gördü.

Motosikletlilerin ve diğer araç sürücülerinin trafikte karşılıklı anlayış içerisinde var olmalarını sağlamak, motosikletlilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve güvenli sürüş eğitimleri almalarına yardımcı olmak amacıyla önemli bir toplumsal farkındalık projesine imza atıldı. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu (MKSF) ile Oasis Designer Outlet iş birliğinde düzenlenen ‘’Oasis İstanbul Motosiklet Buluşması’’ hafta sonu motosiklete gönül veren binlerce kişiyi ağırladı. ‘’Motosikletleri Fark Edin’’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte TT Custom Choppers, Yamaha, Honda, Anlas, MotoClup Card, Formula X, KTM gibi önemli motosiklet markaları da çeşitli etkinliklerle yer aldı. Motosiklet camiasının sevilen isimleri Birkan Polat, İlker Kül, Erkin Yeşil, Rahmi Barutçu, Aslı Özbay, Nesli Avcı, Serpil Kalaycı ve Gülşah Merve Yüksel, uzun yol maceralarını ve projelerini aktardıkları söyleşileriyle motosiklet farkındalığına destek oldu.

MOTOSİKLETLİLERDEN YÜZLERCE METRE UZUNLUĞUNDA FARKINDALIK KORTEJİ

İstanbul’daki motosikletlilerin gün boyu süren etkinliklere yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, en dikkat çekici gösterilerden biri de “stunt show” oldu. Güvenli alanda, motosikletin üzerinde akrobasi hareketleri sergileyen Birkan Polat, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. ‘’Oasis İstanbul Motosiklet Buluşması’nın son gününde ise Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen korteje yaklaşık 500 motosikletli katıldı. Basın Ekspres üzerinde konumlanan Oasis Designer Outlet’in önündeki yan yolda gerçekleştirilen kortej diğer araç sürücüleri tarafından da ilgiyle takip edildi. Aynı zamanda iki gün boyunca gerçekleştirilen sahne şovlarında, Berna Öztürk ve Grup Retrobüs performanslarıyla büyük beğeni topladı.

MOTOSİKLETLERİ FARK EDİN, KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİN!

Hafta sonu, İstanbul’daki yüzlerce motosiklet tutkununu bir araya getiren etkinlik hakkında bilgi veren Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Genel Başkanı Özgür Candar, ‘’İstanbul gibi araç trafiğinin yoğun olduğu metropollerde, son yıllarda aktif motosiklet kullanımı giderek artıyor. Hem çevremizi korumaya hem de zamandan ve bütçeden tasarruf sağlamaya yardımcı olan motosiklet hakkında hala toplum olarak yeterli farkındalık seviyesinde değiliz” dedi.

2016’DA 46 BİN KAZA YAŞANDI

İstanbul’da bugüne kadar, bu çapta bir motosiklet farkındalığı etkinliği düzenlenmediğini belirten Candan, “Büyük bir ilgiyle karşılanan Oasis İstanbul Motosiklet Buluşması’nı gelecek yıllarda da gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Motosiklete gönül veren bir birey olarak üzülerek söylüyorum ki, trafikte ölümlü vakaların birçoğu motosiklet kullanıcılarının da karıştığı kazalardan oluşuyor. İstatistikler gösteriyor ki, 2016 yıl sonu itibarıyla 295 bin ölümlü-yaralanmalı trafik kazasının 46 bini motosiklet kazalarından oluşuyor. Yine bu kazaların da yüzde 70 gibi büyük bir oranı şehir içi trafiğinde ve gündüz gerçekleşiyor. Bu rakamlardan çıkarmamız gereken büyük dersler var. Umuyoruz, bunun gibi motosikletler için düzenlenen toplumsal farkındalık projelerinin sayısı her geçen gün artar” diye konuştu.