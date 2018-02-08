Motokros nedir?
Motokros ya da dilimize geçmeden önceki haliyle Motocross, adrenalin seviyesi yüksek motor sporları arasında önemli bir yer tutuyor. Arazi üzerinde gerçekleştirilen Motokros sporu zaman zaman çamurlu alanlarda da gerçekleştirilebilmektedir. İşte, Motokros nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o sporla ilgili bazı bilgiler
Motokros, arazi tipi özel parkurlarda yapılan bir motosiklet yarışıdır. Sözcük, İngilizce "motorcycle" (motosiklet) ve "cross-country" (arazi boyunca) kavramlarından oluşturulmuştur. Spor genellikle engebeli arazilerde, çamur pistlerde yapılır.
Motokros yarışmaları, 1950'li yılların başından beri Avrupa'da düzenlenmektedir. Kapalı arenalarda gerçekleştirilen ve supercross olarak bilinen motokros yarışmaları ise 1970'lerde ABD'de ortaya çıkmıştır. Supercross yarışmaları daha kısa parkurlardan oluşur ve supercross'da genellikle daha sık ve daha yüksek manevralar gerçekleştirilir.
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