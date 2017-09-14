MotoGP'de 2018 sezonu takvimi belli oldu

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun açıklandı.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.
Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.
Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkati çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:
Katar Uluslararası Losail 18 Mart
Arjantin Termas de Rio Hondo 8 Nisan
ABD Amerika 22 Nisan
İspanya Jerez 6 Mayıs
Fransa Le Mans 20 Mayıs
İtalya Mugello 3 Haziran
Katalonya Barcelona-Katalonya 17 Haziran
Hollanda Assen 1 Temmuz
Almanya Sachsenring 15 Temmuz
Çekya Brno 5 Ağustos
Avusturya Spielberg 12 Ağustos
Büyük Britanya Daha sonra açıklanacak 26 Ağustos
San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 9 Eylül
Aragon Aragon 23 Eylül
Tayland Uluslararası Chang 7 Ekim
Japonya Twin Ring Motegi 21 Ekim
Avustralya Phillip Island 28 Ekim
Malezya Uluslararası Sepang 4 Kasım
Valencia Ricardo Tormo 18 Kasım