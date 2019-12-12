UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Borussia-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, Alman ekibiyle evinde mücadele ettiği ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Mönchengladbach Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mönchengladbach Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'da 26. maç

Başakşehir, Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 26. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 37 gol gördü.

Kaderi ellerinde

Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için kaderi adeta kendi ellerinde bulunuyor. 8 puanla grup lideri konumunda bulunan rakibiyle mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, Borussia-Park'tan 3 puan alması halinde bir üst tura çıkmayı başaracak.

İstatistikler

Mönchengladbach ile Başakşehir, Avrupa arenasında ilk kez bu sezon Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. Mönchengladbach, bugüne kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarını konuk ettiği tek maçta Fenerbahçe'ye 4-2 yenildi.

Başakşehir, Avrupa kupaları tarihinde Almanya deplasmanında çıktığı tek maçta Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi gruplarında çıktığı son iki maçı kazanan Mönchengladbach, Kasım 1995'ten bu yana Avrupa arenasında üç maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor. Deplasmanda çıktığı son maçta Wolfsberger'i 3-0 mağlup eden Başakşehir, daha önceki toplam 11 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Mönchengladbach.

Başakşehir bu sezon Avrupa Ligi maçlarının ilk yarılarında henüz gol bulamayan üç takımdan biri. 2019/20 Avrupa Ligi gruplarında şu ana kadar hücum bölgesinde Mönchengladbach'tan daha fazla top kazanan tek takım Sevilla. Başakşehir'in bu sezon Avrupa Ligi gruplarında attığı beş golün dördü Edin Visca ve Enzo Crivelli'den geldi.2019/20 Avrupa Ligi gruplarında şu ana kadar en fazla pas arası yapan sol bek Gael Clichy.