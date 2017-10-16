Leonardo Jardim Beşiktaş'ın iki sezon üst üste şampiyon olan çok iyi bir takım olduğunu ama kendilerinin kazanmaya daha çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Fabinho ise Beşiktaş maçı için kendilerine çok güvenleri olduğunu ifade etti.

Jardim ve Fabinho'nun açıklamaları şu şekilde:

LEONARDO JARDİM: "KAZANMAYA DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

"Zor bir durum yaşıyoruz ama psikolojimiz iyi. Kötü olsaydık UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmazdık. Zor durumda olmamıza rağmen takım atmosfer ve özgüvenimiz çok iyi. Şampiyon olmak zor. Bunu kabul ediyorum ama bunun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Amacımız tabii ki kazanmak. Gruptan çıkmak istiyoruz. Grupta lider olmak zor olsa da yarın 3 puanı almamız gerekiyor. Beşiktaş, şampiyon bir takım. Kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip. Şu anda da grupta liderler. Yarın bizim mutlaka kazanmaya ihtiyacımız var. Geçen sene daha ofansif oynamıştık. Bu sezon performansımızı daha iyi yere getirmek için uğraşıyoruz. Bizim için kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performansımız iyi olsun en önemlisi o. Falcao, çok kaliteli bir oyuncu. Diğer futbolculara motivasyon veren birisi. Yarın iyi bir futbol ortaya koyacağına eminim."

FABİNHO: "KENDİMİZE ÇOK GÜVENİYORUZ"

"Lyon'a karşı güzel bir maç çıkardık. Özgüven kazandık. Ligde 3 maçtır kazanamıyoruz. Beşiktaş maçı için özgüvenimiz var. Kendimize güveniyoruz. Yarınki maçta 3 puan almamız gerekiyor. Porto maçında elimizden geleni yaptık ama güzel bir futbol oynayamadık. Yarın için hazırız. Şimdiye kadar 3-0 kaybetmemiştik. Normal bir durum değil ama yarın ayrı bir oyun çıkarmamız gerekiyor. Oyuncular olarak birbirimize destek olarak takım içi sıkıntılara çareleri bulduk. Bunu yaptığımız için daha güzel bir oyun ortaya çıkartıyoruz."