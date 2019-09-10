Moldova-Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç saat kaçta?

Türkiye ile Moldova 11. randevuda. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde bu akşamki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi. Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Kişinev'deki 3 maçın 2'si beraberlikle sona erdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşamki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

Moldova-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak maç saat kaçta başlayacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek. Moldova Türkiye maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gol sayılarında büyük üstünlük



İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996'da



Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.



Kişinev'de 4. maç



A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.

Türkiye 574. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bu akşam oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 573 müsabakada 218 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 57 maçta 29 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu



A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bu akşam yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302'si resmi, 271'i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı



A Milli Futbol Takımı, geride kalan 573 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



2019'daki sekizinci maç



Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0 yendi.



Şenol Güneş yönetimindeki 58. karşılaşma



A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 24'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.