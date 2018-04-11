Mobil oyun pazarı 1 milyar TL’ye ulaştı

Aras Şenyüz ayrıca Türkiye’de yüksek teknolojili telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte oyun oynama süresinin yüzde 24 oranındaki artışla 46 dakikadan 57 dakikaya çıktığını ve metrobüste, televizyon karşısında hatta trafikte beklerken oyun oynadığımızı aktardı.

Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Webrazzi Dijital 2018 Konferansı’nda “Oyunun Kuralı Değişti. 30 Milyon Oyunculu Türk Mobil Oyun Dünyası” başlıklı bir sunum yaptı. 2017 yılında mobil oyun dünyasında çok şey değiştiğini, Türkiye’de oyun oynamaya Nokia telefonlarda Snake (Yılan) oyunu oynayarak başladığımızı belirterek dünyada mobil oyun pazarının dünyada 200 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Asya’da Güney Kore, Batı’da Amerika’nın öncülüğünde mobil oyun pazarı yüzde 20’nin üzerinde büyüdüğünü kaydeden Şenyüz, “2017 yıllında Türkiye’de ise mobil oyun pazarı 1 milyar TL’lik bir pazar haline geldi. Türkiye Avrupa Ülkeleri arasında interneti en çok tüketen ikinci ülke. Genç nüfus ve 30 milyonu aşkın oyuncu ile ciddi kitle oyunların içinde ama ciro olarak Türkiye’de büyüyebilecek bir pazar var. Türkiye’de insanlar günde bir saatini mobil oyun oynayarak geçiriyor. Masa üstü bulmaca oyunları 15 dakika civarında oynanırken, çok oyuncu ile insanların arkadaşları ile birlikte oynadıkları online oyunlar işin içine girince bu oynama rakamları 3 ya da 4 saate çıkıyor. Türkler mobil oyunları metrobüste, televizyon karşısında ve hatta trafikte beklerken bile insanlar oyun oynuyor.” dedi.

Oyun oynama süresi yüzde 24 arttı

Aras Şenyüz ayrıca 2017 yılında iPhone 8, iPhone X ve Samsung S8 gibi mobil telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte telefonların oyunculara yüksek kapasite imkanları getirdiğini, bu teknolojik özellikleri yüksek telefonların hayatımıza girmesiyle oyun oynama sürelerinin yüzde 24 arttığına dikkat çekti. Oyunların grafik kalitesi de çok hızla arttığı için mobilde oyun oynama süresi 46 dakikadan bir saate varan süreye çıkmış durumda.

Anneler babalar oyuncu oldu

Oyunların hedef kitlesinde de 2017 yılında büyük bir değişiklik olduğunu, oyun dediğinde ilk akla çocuklar geldiğini ancak bu şehir efsanesinin değiştiğini belirten Şenyüz şöyle devam etti:

“PC oyunlarında yaş aralığı 16-18 yaş aralığında iken, bu yıl mobile baktığımızda 26 yaşına kadar çıktı ve sürekli artmaya devam ediyor. Bundaki en büyük neden ise annelerimiz babalarımız da artık daha iyi teknolojik özelliklere sahip telefonları kullanıyorlar. Anne babalarımız artık bu telefonlarla oyun oynuyor ve önemli birer oyuncu haline geldiler. Türkiye’de kadınların oyun oynama oranlarında ciddi bir artış var. Geçtiğimiz yıllarda oyun oynayan kadınların yaşı 25 – 30 arasında iken bu yıl bu rakamların 35-40 yaş seviyesine çıktığını görüyoruz.”

Oyun süresi Neymar’ın kontratına girdi

Oyunlar artık herkesin hayatında önemli bir yer tutuğunu belirten Aras Şenyüz futbolcu Neymar’ın yeni takımıyla yaptığı kontratında “eğer benim canım sıkılırsa moralim yerinde olmazsa günde 2 saat oyun oynarım kimse karışamaz” şeklinde bir madde olduğunu söyledi. Şenyüz şöyle konuştu:

“Şarkıcı Drake canlı yayında oyun oynadı ve anlık 600 bin kişi izledi ve tüm rekorları kırdı. Ünlü kişilerin eskiden tabu gibi görünen bir şey artık bugün bu kişilerin günlük hayatlarının bir parçası haline gelmiş durumda.

Oyunda reklamın payı artıyor

Aras Şenyüz oyun dünyasında kuralların değişirken aynı zamanda reklamın da kuralının değiştiğini belirtti. Oyun dünyasının geleneksel medya yanında reklam pazarından büyük pay almaya başladığını söyleyen Şenyüz, “Geçtiğimiz yıl Güney Kore ve Japonya’da oyunların aldığı reklam oranı toplam reklam Pazarı içerisindeki payı yüzde 25-30 seviyesinde gerçekleşti. Amerika’da bu seviye henüz yüzde 10 seviyesinde, Amerika’daki Super Bowl reklamları içerisinde bile birden fazla oyun reklamı görmek mümkün. Markalar için de oyunlarda büyük bir potansiyel var. Özellikle Türkiye’de mobil içerisinde yer alması konusunda yeni çalışmalar başlattık. Dünyadaki örneklere baktığımızda Starbucks, McDonald’s gibi geniş kitlelere hitap markaların yanında Louis Vuitton gibi lüks markaların bile oyunların içerisinde yer aldığını görebiliyoruz. Türkiye’de erişim rakamlarımızla, oyuncu sayımızla, bu projeleri gerçekleştirmek mümkün, ülkemizde de markalar için bu anlamda büyük bir potansiyel var.2018 yılında markaların oyunların içinde yer almalarının tam zamanı.” şeklinde konuştu.