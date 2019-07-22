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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
22.07.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Mobil oyun dünyasında yeni soluk

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Mobil oyun dünyasında yeni soluk

Netflix ve Spotify gibi haftalık üyelik modeliyle çalışan ve kullanıcıların 500’den fazla mobil oyunu ücretsiz olarak oynamalarına imkan tanıyan AppButiq şimdi yayında.

Mobil oyunseverler şimdi yepyeni bir deneyimle karşı karşıyalar. 500’den fazla oyunu bünyesinde barındıran mobil oyun platformu AppButiq yayın hayatına başladı.

Artık mobil oyun severler AppButiq oyun platformu sayesinde 500’den fazla oyunu ücretsiz olarak telefonlarına indirip zamandan ve mekandan bağımsız olarak diledikleri gibi oynayabilecekler. Üstelik oyun deneyimleri gereksiz reklamlarla kesilmeyecek.

Oyun severlerin istekleri, şikayetleri ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alınarak tasarlanan AppButiq; haftalık üyelik modeli ile çalışıyor. Platforma üye olan kullanıcılar diledikleri oyunu indirip oynayabiliyorlar. Platforma her ay yeni oyunlar eklenirken, üyelerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Toplam değeri binlerce doları bulan, kategorilerinin en iyisi 500’den fazla oyuna haftada sadece 5.90 TL ödeyerek ulaşabilecek oyunseverler uygulama içi satın alma ve reklam olmaması sayesinde kesintisiz bir oyun deneyimi yaşıyorlar.

AppButiq, ebeveynlerin çocuklarına güvenerek hediye edebileceği bir platform. Oyunlar indirilirken ve oynanırken herhangi bir ücret ödenmemesi ve başka oyun abonelikleri yapılamaması; telefon faturalarının kabarmasına da engel oluyor.

Uygulamanın kullanıcılara sunduğu bir diğer özellik olan, oyun oynadıkça kazanılacak sanal paralar da kullanıcıların oyun zevkini ikiye katlamayı hedefliyor. Mobil oyun meraklılarının müdavimi olacağı, eğlence dolu bir dünyayı mobil cihazınıza getiren AppButiq, kolay kullanımı ve güncel oyunlarıyla oyunseverlerin vazgeçemeyeceği bir platform olmaya aday.

 

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